Villa General Belgrano busca por ordenanza municipal desalentar el turismo estudiantil, según lo ha confirmado el propio intendente, Oscar Santarelli, tras el feriado XXL de este fin de semana.

En tal sentido, el jefe comunal explicó que la actividad no puede prohibirse pero sí fijarán por ordenanzas una serie de gravámenes para desalentar la llegada de contingentes estudiantiles dado que la ciudad tiene una actividad “que se se fue conformando en base a un turismo de familia, de parejas”, indicó.

“Durante 30 años el sector privado hizo fuertes inversiones, con la participación del Estado, donde todo se fue acomodando para ese tipo de mercado, teniendo en cuenta el tamaño de los restoranes y los negocios, que son pequeños”, explicó a Telediario Digital.

Todo ese esfuerzo, señaló, “nos dio la característica de una villa de descanso, donde se disfruta mucho de lo natural y lo cultural”, sostuvo.

Seguidamente, comentó que “hoy no tenemos turismo estudiantil y no estamos limitando algo que se viene desarrollando, lo que estamos haciendo es previendo que esto no ocurra en nuestro destino turístico”, contó.

“Si ocurriera pretendemos desalentarlo a través de ciertas exigencias a la hotelería y las agencias de viaje que que se dedican al turismo estudiantil”, agregó.

Finalmente explicó que se aplicarán instrumentos para mantener el perfil de la ciudad: “la tasa grava al sector hotelero y a las agencias le fijamos un depósito de garantía significativo para desalentar el turismo estudiantil”.

“Creemos que estamos en lo correcto y así lo entienden los hoteleros y el comercio, haber logrado el segmento que hemos logrado requirió de mucha inversión y buscamos de consolidarlo”, concluyó.