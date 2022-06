“Estoy en mi mejor momento desde que llegué. Me costó adaptarme a la intensidad de Talleres, nunca me habían tocado entrenamientos así”. Textual de Héctor Fértoli, una pieza importante del equipo que Pedro Caixinha recupera, tras una lesión intercostal que le impidió debutar en Liga Profesional. Incluso, se ilusiona en reaparecer este martes ante Newell’s, su ex club.

“Vengo muy bien de la lesión, mejorando. Espero poder estar el martes, o el sábado ante Arsenal. Lo vi a Newell’s en el empate con San Lorenzo, es buen equipo, con una baja sensible por la expulsión de Cristian Lema”, señaló el Rayo en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Figura en la primera fase de Copa Libertadores, con gol incluido en el Maracaná también recordó el fatídico penal en la final de Copa Argentina frente a Boca. “Ya le había convertido un gol al Flamengo, jugando para Racing, pero este lo pongo entre los principales en mi carrera. Y al penal contra Boca lo volví a patera muchas veces en mi cabeza. Los últimos tres los había tirado al mismo lado y sabía que Rossi estudia a los rivales”, explicó.

Uno llegó ¿otro se va?

“Julio Buffarini es un gran refuerzo, en cierta manera me recuerda lo que generó Maxi Rodríguez cuando volvió a Newell’s. Es un jugador que nos va a ayudar en el vestuario, jugó en muchos equipos de jerarqía”, resaltó Fértoli sobre la flamante incorporación Albiazul.

Y en cuanto a la situación de Diego Valoyes, con posible salida para irse a River, opinó: “A Valoyes lo veo cien por ciento enfocado en Talleres. Me tocó entrenar con él, volviendo de las lesiones”.