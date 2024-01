Hartos de los mosquitos, un grupo cuartetero de Córdoba les dedicó una canción

En las últimas semanas, Córdoba se vio envuelta en una invasión de mosquitos. Las lluvias y las altas temperaturas crearon un escenario propicio para la reproducción masiva del molesto insecto. Esto también se vio reflejado en las redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y memes vinculados al mosquito.

Pero la creatividad no quedó ahí, ya que un grupo de cuarteto cordobés creó una canción dedicada a los mosquitos. “Ay, me pican. Ay, me pican”, comienza la letra del tema. “Me pican los mosquitos. Me están picando. Qué porquería. Me pican de noche, me pican de día”, continúa.

El grupo Ya Tú Sabe es popular por su humor y energía, y fueron los encargados de compartir en las últimas horas un videoclip para acompañar el tema “Los Mosquitos”.