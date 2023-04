“Hacele la multa por pelotudo”: nueva polémica con la Policía Caminera de Córdoba

Una nueva polémica envuelve a la Policía Caminera de Córdoba. Esta vez fue un conductor el que denunció que un uniformado, a través de un audio, lo insultó y pidió que se lo multe. La situación se dio en la autopista Carlos Paz- Córdoba.

El denunciante es Mariano, un automovilista que se comunicó con El Doce para relatar la situación. Aseguró que ante el control, presentó un carnet de conducir digital y el efectivo negó que ésta tenga validez.

“Estaba yendo a Córdoba por un turno médico y me dejaron un buen rato a la orilla, parado. No me daban explicaciones de si el carnet tenía validez o no”, contó.

La denuncia del conductor cordobés

La situación provocó un entredicho entre ambas partes y ante la duda, uno de los efectivos policiales consultó a un supuesto superior qué hacer. Del otro lado del teléfono, respondieron: “Que averigüen en el Tribunal de Faltas si tiene alguna duda. Hacele multa ahora, por pelotudo”.

Indignado por lo vivido, Mariano decidió hacer pública la situación y aprovechó para reclamar la regulación de los carnet digital.