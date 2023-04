Liberaron a la mujer que agredió a la Policía Caminera de Córdoba y denunció que le pidieron “coimas”

Luego de cinco días detenida, la mujer acusada de agredir a dos efectivos de la Policía Caminera de Córdoba fue liberada. La conductora habló con la prensa y aseguró que los uniformados no escucharon sus explicaciones, la retuvieron más de 40 minutos y le pidieron “coimas”.

En diálogo con Telefé Córdoba, la mujer manifestó: “No voy a dejar esto así, la policía tuvo exceso, abuso en la forma. Estos chicos jovencitos, no están preparados. Los delitos no existieron”. Además, ratificó que hubo pedidos de coimas y agravios.

“Los insultos, la provocación y la coima que me piden. Eso me hace reaccionar. Todo esto fue hecho a propósito y lo voy a demostrar”, aseguró. Además, se mostró arrepentida de su accionar aunque apuntó a la viralización de las imágenes: “Han dañado mi imagen pública”.

LA MUJER CONTÓ QUÉ PASÓ DURANTE EL CONTROL DE LA POLICÍA CAMINERA

“Yo había tenido un inconveniente en Carlos Paz ya, es un vehículo nuevo y tiene todo el sistema automático. Caminera de Carlos Paz me hace multa, no correspondía pagarla porque la luz estaba en condiciones como pide Caminera”, comenzó explicando la imputada.

Y continuó: “Cuando es de día, a la siesta, la luz baja la intensidad y para Caminera es como si no lo tuviese encendida. Me llevó 20 minutos explicar y se negaba a escuchar. Por eso digo que fueron dos horas dando explicaciones, me encerraron, uno de ellos pone un pie en la rueda donde no podía retroceder, otro se pone adelante y se me tira adelante del capot del auto. Fueron dos horas. Al último tuve que reaccionar y busqué ayuda afuera. ¿Qué clase de seguridad vial daban? era un enseñamiento conmigo”.

En este contexto, la mujer aseguró que sufrió taquicardias al momento de la detención y sentenció: “Voy a hacer todo lo que sea necesario para hacer justicia, no es justo que esto pase. Ahora quiero volver a mi casa, darle un abrazo muy grande a mi hijo”.