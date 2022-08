Durante la madrugada del domingo, un colectivo de Córdoba protagonizó un increíble accidente a la altura del Puente Maldonado. Las imágenes muestran cómo un auto impacta contra la unidad, que descarrila y cae a la vera del Río Suquía. Este lunes, uno de los pasajeros relató cómo fue el hecho.

“Venía escuchando música con mi celular cuando siento el golpe del auto al colectivo y escucho a mi compañero que venía detrás como insulta”, relató el hombre en comunicación con Noticiero Doce. Se trata de uno de los seis pasajeros que circulaban en el trolebús de la línea C1.

El testigo detalló que, cuando se produjo el impacto, soltó el teléfono y se sujetó al asiento de adelante. “El colectivo como que voló y cuando cae, mi cuerpo se va para adelante y choca mi panza con el asiento. Entonces me quedé sin aire”, detalló.

Afirmó que el mayor temor lo percibió cuando sintió que le costaba respirar. “Pensé que me moría porque no tenía aire”, dijo. El hombre herido sostuvo que el colectivo circulaba a una velocidad “normal” pero el auto no, “pasó al ‘mangazo’”, detalló.