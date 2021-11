Siguen las repercusiones por la explosión de la casa en barrio Marqués de Sobremonte y este jueves el que habló fue un amigo de Juan Luis Lodi, el hombre hallado muerto en el interior de la vivienda.

El hombre relató que conoció al fallecido algunos años atrás y que en algún momento ya habría indicado que iba a prender fuego la casa por “conflictos con sus hijos y su exesposa”. El hombre sugirió que los familiares de la víctima querían “quitarle la casa”.

“Lo conocí hace tres años. Éramos colegas porque hacíamos soldaduras. Al último no estaba trabajando por problemas que tenía con los hijos y la exmujer. No podía ejercer porque sino lo iban a denunciar porque no podía trabajar en la casa porque se la querían sacar. Siempre tenía problemas con la exmujer”, arrancó relatando el hombre a El Doce.

Y luego detalló: “Él decía que un día de estos iba a prender fuego la casa para que nadie se quedara con la casa. Pero nunca llegué a pensar que se le iba a ir así de las manos. Él no tenía trabajo y no podía trabajar por los problemas que tenía con la exmujer que no tenía que saber que tenía un tallercito. Hacía todo a escondidas”.

Por último, afirmó: “Últimamente no se podía mover tampoco por la obesidad y no sé qué enfermedad tenía, no podía caminar. Para mí llegó a la determinación de hacer esto de eliminar toda la casa porque siempre lo quisieron desalojar los propios hijos. Los hijos tienen una frialdad tremenda diciendo que no saben qué podría haber pasado”.