Habló la madre del niño abusado en un colegio de Villa Allende: “Nos arruinaron de por vida”

La Justicia de Córdoba investiga una denuncia que afirma que un niño de 10 años con síndrome de Down fue abusado por tres compañeros de su escuela en Villa Allende. Su madre habló en nombre de la familia este martes y sentenció: “Nos arruinaron la vida”

La Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual que funciona dentro del Polo de la Mujer investiga el suceso que habría ocurrido el viernes 4 de agosto. ”Estamos destrozados como familia y pasamos el peor momento de nuestra vida y no podemos creer lo que estamos viviendo”, detalló en diálogo con El Doce.

Instituto Milenio Villa Allende. Foto: Pedro Castillo

Luego, detalló cómo se enteró del horroroso hecho que vivió su pequeño: “Fuimos a buscarlo al colegio, lo notamos muy nervioso y se subió al auto temblando”. Ante ese escenario, le preguntaron qué le pasaba o si tenía algún dolor, pero afirmaba que todo estaba bien.

CÓMO SE ENTERO LA FAMILIA DEL ABUSO DENTRO DE UN COLEGIO DE VILLA ALLENDE

Ya en casa, el menor “comenzó a suspirar, dijo ´no mami, no mami, no me podía defender´, se tapó la cara y comenzó a llorar”, según indicó la madre. Finalmente, la víctima contó “con detalles tremendos” lo que pasó el viernes 4 de agosto.

Padres de alumnos protestan frente a la escuela. Foto: Pedro Castillo

“Nombró perfectamente a tres compañeros y siempre dice el mismo relato”, ratificó la madre sobre el menor que tiene dificultades para comunicarse.La familia lo contuvo e inmediatamente fueron a un centro de salud, donde médicos constataron que el menor había sido abusado.

LA MADRE APUNTA CONTRA EL ACCIONAR DEL COLEGIO DE VILLA ALLENDE

No obstante, ella denunció previamente que siete integrantes del curso ya le hicieron bullying en lo que va del año y las autoridades de la institución había prometido “tomar cartas en el asunto”. “Son unas bestias, no les puedo decir niños”, expresó la mujer.

QUÉ DIJERON DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR EL CASO DE ABUSO EN UN COLEGIO DE VILLA ALLENDE

El instituto desarrolló con normalidad sus actividades el lunes y padres y madres de los alumnos se manifestaron en frente del predio. “Es un chiste, se nos están riendo en la cara”, dijo la madre de la víctima.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia afirmaron a La Voz que la escuela activó el protocolo de posible vulneración de derechos el mismo viernes, por lo que ya interviene la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (Dipe).

Educación trabaja en forma conjunta con el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) y el Ministerio Público Fiscal (MPF). Durante la tarde del lunes, las autoridades y los padres se reunieron en la institución.