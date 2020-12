“El procedimiento en el Colegio de Farmacéuticos dio negativo”, con esa frase el presidente de dicha entidad, Germán Daniele salió a aclarar la situación luego del allanamiento que se llevó a cabo este miércoles por la mañana y que sorprendió a los cordobeses que circulaban por la zona.

Todo se dio en el marco de una causa por “defraudación a la administración pública” en perjuicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami).

Ante esa situación, el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, ordenó que se lleven a cabo unos 30 operativos de manera simultánea. Se investiga una maniobra delictiva que involucra a numerosas personas por la emisión de órdenes de medicamentos “truchas”.

“Nos presentamos en el juzgado, pedimos información y nos dijeron que el secreto de sumario no se ha levantado. No sabemos cuál es el origen de los procedimientos. Nuestro asesor letrado se presentó en el juzgado y pusimos a disposición a la institución para llegar al fondo de la causa. No nos interesa avalar a médicos y farmacias que laburan deshonestamente”, aclaró Daniele a Arriba Córdoba.

Y agregó sobre la situación general: “No es la primera vez que sucede si es que son recetas y están vinculadas con el Pami. Han habido otro tipo de procedimientos como también lo hubo con la obra social provincial (Apross). Nos llama la atención que no estamos al tanto lo que está pasando”.

Las primeras informaciones daban cuenta de que por esta causa habría “múltiples imputados”, sin precisar cuántos ni a quiénes se involucra. No obstante, trascendió que el propio Daniele, médicos, farmacéuticos y particulares estarían imputados.

Justamente el presidente del Colegio lo confirmó a El Doce: “Sí, me llegó una comunicación y mis farmacias fueron parte del procedimiento. Según me informaron buscaban sellos y recetas, cosa que no encontraron”.