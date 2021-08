“Contra Atlanta jugamos con los otros resultados puestos y esa ansiedad nos jugó en contra. Esta vez los jugadores estuvieron enfocados en el partido, con tranquilidad y con convicción“. Textual de Guillermo Farré, y la explicación del contundente 3-0 de Belgrano sobre Chacarita. Y lo reafirmó: “A veces sacás más enseñanzas de las derrotas que de las victorias”.

Respecto del triunfo ante el Funebrero, el DT Celeste resaltó: “El equipo estuvo sólido. Supo como jugarlo y no se desesperó. De todos los partido saco cosas positivas. Y me pone contento que el grupo se está brindando al máximo”.

Y avisó: “Vamos por el buen camino, pero no podemos pensar en el final del torneo. No podemos pensar más allá de lo que tenemos enfrente. La realidad del torneo no permite que nos relajemos. Por eso la victoria nos deja un saldo positivo.

La próxima de Belgrano será el domingo en Mataderos para enfrentar a Nueva Chicago, en el inusual horario de las 11, porque por la tarde juega la Selección argentina ante Brasil por Eliminatorias. De ganar el Pirata, superará en las posiciones a Quilmes, que es el último que entra al Reducido y tendrá fecha libre.