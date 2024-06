Gregorio, el otro Rodríguez que tiene Instituto en la ofensiva, y su primer gol en Primera

Con un “es hermoso gritar un gol ante tu gente, es único. Siempre se sueñan estas cosas”, Gregorio Rodríguez resumió la alegría por su primer gol en Primera para Instituto, que además valió la victoria en un partido muy chivo contra Gimnasia de La Plata, por la cuarta fecha del Torneo de la Liga.

“Ya había hecho goles en Primera Nacional pero ahora tiene otro gustito”, diferenció el otro Rodríguez con gol que tiene Instituto, además de Santiago, autor de cuatro tantos en lo que va del torneo. Y hay un Rodríguez más en el plantel, Lucas, lateral izquierdo.

Gregorio Rodríguez marcó el segundo gol de Instituto en el Monumental ante Gimnasia. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

“Es positivo haber ganado, nos hacía falta, era la nafta que necesitaba el grupo. Fue muy importante conseguir estos tres puntos ante Gimnasia”, enfatizó sobre el 2-1, para dejar atrás la derrota con Huracán que había calado tan hondo.

“Era clave para todos ganar. Podés entrenar bien y tener una buena semana, porque sumando de a tres luego trabajás de una manera distinta, te da tranquilidad”, señaló el extremo Albirrojo, que días atrás se recibió como Licenciado de Administración. Y por eso lució su cabeza todavía rapada.

La celebración de Instituto tras la victoria ante Gimnasia de La Plata en el Monumental de Alta Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

CÓMO VIVIÓ LA TENSA NOCHE DE INSTITUTO

Al final hubo festejos en Alta Córdoba, pero la noche empezó con reclamos, silbidos y hasta una bandera en contra del cuerpo técnico que lidera Diego Dabove y de los jugadores. Gregorio Rodríguez y su gol trajeron paz.

LA GLORIA APROVECHÓ EL ERROR Y LO DIO VUELTA 🔴⚪



Leo Morales dejó corto el pase atrás y Gregorio Rodríguez no falló para el 2-1 de Instituto sobre Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZwszShHjuq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 3, 2024

“Lo de la gente es entendible. Cuando cantaban me daban más ganas de correr todas las pelotas. Nos ayudaron a tirarnos de cabeza para adelante”, aseguró. Y sobre lo que fue su gol, tras un grueso error de un marcador rival, relató: “Cuando entré Diego (Dabove) me pidió que vaya a todas, justo el defensor dio un mal pase y me quedó ahí”.

"CUANDO TERMINÉ EL COLEGIO ME PUSE A ESTUDIAR UNA CARRERA, LA VERDAD QUE ME GUSTABA MUCHO LA ADMINISTRACIÓN"



Gregorio Rodríguez, autor del gol del triunfo de Instituto ante Gimnasia, dejó un lindo mensaje tras haberse recibido como Licenciado en Administración#LPFxTNTSports pic.twitter.com/MMlbbtwpIT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 3, 2024

Y completó, en referencia a lo que será el próximo partido, frente a Newell’s el jueves 13 de junio. Última fecha antes del receso por Copa América. “Es positivo el balance. Arrancamos con dos victorias y un empate. Si logramos sumar de a tres en Rosario va a ser bárbaro”.