La bandera en cancha de Instituto: “Hay cosas que son inexplicables”, dijo Bessone

Instituto consiguió un tan sufrido como necesario triunfo frente Gimnasia de La Plata, en un clima enrarecido en Alta Córdoba y por el Torneo de la Liga. Hubo reclamos desde la tribuna, sobre todo al comienzo del partido, cuando el Lobo se puso en ventaja. Y apareció una bandera en la popular, en contra el cuerpo técnico y los jugadores.

Instituto Gimnasia en Alta Córdoba ( Javier Ferreyra/La Voz) Foto: Javier Ferreyra

“Anoche fue algo muy raro. Hay cosas que son inexplicables, son difíciles de entender. Ayer parecía el clima de un equipo que se estaba por ir al descenso. El grupo está comprometido y tenemos un clima bárbaro”, aseguró el manager Albirrojo, Federico Bessone.

“Si se llegase a ir (Diego) Dabove y nosotros traemos un técnico nuevo, de acá a tres meses se la van a agarrar con el otro técnico. Pasan estas cosas y uno después quiere hablar de proyectos”, remarcó en una entrevista con Futbolémico, por Showsport Radio.

En ese sentido, amplió: “Cuando escucho algunas críticas espero que Juan (Cavagliatto) no escuche para que no se canse. Lo que está haciendo con su gente en la conducción del club es muy bueno. Es increíble”.

CÓMO ES LA RELACIÓN CON DIEGO DABOVE

“La relación con Dabove es excelente, estuvimos hablando anoche hasta tarde y hoy temprano. Y por eso el equipo lo demuestra. Dimos vuelta un partido en una cancha de un equipo que parecía que se estaba yendo al descenso por la tensión que había. Eso no se logra si no tenés un grupo convencido y comprometido”, destacó Bessone.

Federico Bessone, mánager de Instituto, visitó la redacción para grabar el podcast Mundo Gloria. (La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Y recordó que Instituto apenas lleva un año y medio en Primera. “Parece que no alcanza o que la gente no quiere escuchar el buen momento en el que estamos pasando. Estamos muy bien parados en la tabla. Hace dos años y medio la cancha es una fiesta. Por eso me sorprendió mucho lo de anoche. Fue raro, no le encuentro explicación a la bandera que se colgó anoche. Esto no ayuda en lo más mínimo, no era fácil jugar así”.