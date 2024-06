El Juanca Olave: los pibes en Belgrano y cómo deben afrontar el Pirata y Talleres octavos de final

Con Racing volvió a la victoria en la Primera Nacional, esperada y necesaria tras cuatro fechas sin ganar. Juan Carlos Olave se calzó el buzo de entrenador y además se puso la camiseta de la Academia, muy compenetrado en ponerlo bien arriba en la tabla. Pero nadie desconoce su identificación por Belgrano y la alegría que le produce verlo en octavos de final de la Sudamericana. Incluso, habló de cómo debería afrontarlos, al igual que Talleres en Copa Libertadores.

“Fue algo muy lindo lo que se vivió en Brasil, los hinchas lo disfrutan mucho. Lograr la felicidad del hincha es lo más importante, una obligación o al menos una responsabilidad de parte del jugador”, enfatizó Olave en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos, por la victoria sobre el Inter y la clasificación, primeros e invictos.

Racing cayó 0-1 ante San Martín de Tucumán en el estadio Miguel Sancho, por la fecha 17 de la Primera Nacional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Un Belgrano con muchos juveniles en su formación, pero con carácter. “No me sorprende, son chicos que se formaron en la cantera de club, como nos pasa acá con muchos chicos de Racing. Saben de qué se trata, y aunque tengan pocos partidos, conocen la identidad del equipo”, destacó el exarquero.

Juan Velázquez festeja su conquista ante Tomayapo (Prensa Belgrano) Foto: Archivo La Voz

“Además se nota que están contenidos por un trabajo colectivo, un funcionamiento aceitado. Belgrano es un equipo competitivo. Los conozco a casi todos, y vienen de un gran año en la Tercera División”, los elogió.

EL MOMENTO DE LOS JUVENILES EN BELGRANO

Gerónimo Heredia, con gol para la victoria frente a Argentinos Juniors por el Torneo de la Liga; Juan Velázquez y asistencia contra el Inter, además de convertir contra Real Tomayapo por Sudamericana; Matías Moreno, Mariano Troilo y Nicolás Meriano en la defensa; Facundo Lencioni y Francisco Facello en el medio... Belgrano apuesta por los juveniles, aún con sus altibajos.

Gerónimo Heredia, autor del 1-0 de Belgrano a Argentinos por la Liga Profesional. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

“El jugador de fúbol se hace jugando y hay que aceptarlo y saber bancarlos en los errores. Son momentos que forman parte de su crecimiento”, precisó Olave.

“Muchos terminan siendo figuras pero nadie quiere aguantar los errores. Y muchas veces tienen que cometerlos, es lo que más aprendisaje te da. Más que los elogios, porque cuando son desmedidos confunden y a veces te hacen caer en pozos de los que es difícil salir”, profundizó.

Para completar: “Por eso no me parece bien cuando debuta un juvenil y dicen ´es un crack´. En realidad se está empezando a formar como futbolista, y eso se hace en Primera. Un proceso de crecimiento para alcanzar la madurez y experiencia, y a veces la primera es más importante que la segunda”.

Matías Moreno, un producto genuino de las inferiores que sueña a lo grande en primera (Prensa Belgrano) Foto: NicoJimenez

LOS OCTAVOS DE FINAL PARA BELGRANO Y TALLERES

“Son partidos mano a mano, no podes fallar. Se achicó el margen de error. Cuando jugamos en Curitiba con Belgrano en la ida debimos ganar 4-0 y fue un 2-1 ajustado, que no reflejaba los visto en cancha. Y en la revancha un par de distracciones nos llevaron a los penales y no pudimos pasar”, rememoró Olave.

“Belgrano dio una prueba de cómo debe jugar en la victoria con el Inter. Se defendió en el primer tiempo, el rival le dio una y la aprovechó. Y eso cambió el formato del partido. Después el equipo creió, presionó alto, pudo lastimar y justificó el resultado con el trabajo colectivo”, resaltó.

Festejo de Chavarría tras marcar el segundo ante Inter (Prensa Belgrano)

Y para lo que viene, anticipó: “A diferencia de otros años, en los play-offs van quedando equipos importantes. De todos modos, ni Belgrano ni Talleres pueden ponerse a elegir. Lo bueno es que los dos están bien posicionados para competir contra los mejores del continente, que no muestran la fortaleza de antes”.

“Lo ví a Palestino contra Flamengo, por ejemplo, y los brasileños recién pudieron sacar ventaja real después del gol. Se emparejó todo, hay que jugar concentrados y ser efectivos. Y duros, porque a los equipos brasileños no les gusta el roce”, acotó.

Ramón Sosa, delantero de Talleres, en el partido ante Sao Paulo por la Copa Libertadores, en Brasil. (Prensa Talleres)

Belgrano espera al ganador de Cerro Porteño de Paraguay y el Athletico Paranaense de Brasil, que cuenta con Bruno Zapelli; y Talleres se medirá con River. Pero Olave no se fijó en tantos detalles: “Estoy mirando solamente a San Martín de San Juan, que es el puntero y el próximo rival para Racing”.