Generación Zoe: cuatro imputados confesaron haber participado de las estafas y pidieron juicio abreviado

A un año de Generación Zoe, la estafa que dejó en prisión a Leonardo Cositorto, cuatro imputados oriundos de Villa María aceptaron su participación en la organización y pidieron que haya juicio abreviado. Sólo uno de ellos está en prisión y el resto se encuentra en libertad.

Se trata de Gustavo Saavedra, Ariel Abellonio, Susana Luján y Marcelo Valdez, quienes están acusados de formar parte de una asociación ilícita para estafar a otras personas. Ellos operaban desde un local en Villa María.

Sin embargo, este lunes, los imputados asumieron sus acciones dentro del esquema de la organización. Saavedra es el único de los cuatro que permanece alojado en prisión. En tanto, Abellonio, Luján y Valdez se encuentran en libertad. Los cuatro pidieron que se realice un juicio abreviado.

Por su parte, la fiscal Juliana Companys analizará cada situación. En tanto, la fiscalía evaluará el aporte de elementos a la investigación y como compensación, podrían tener el mínimo de la pena.

QUÉ ES EL JUICIO ABREVIADO

Según el Ministerio de Justicia de la Nación el juicio abreviado es un acuerdo entre las partes (imputado, defensor y fiscal) para evitar realizar la etapa de juicio oral y se pone fin al proceso.

Este juicio tiene lugar en delitos no graves, delitos cuya pena máxima no supere los 15 años y delitos con pena no privativa de la libertad. La finalidad del juicio abreviado es simplificar el sistema de enjuiciamiento penal, mediante mecanismos sencillos, ágiles y veloces; abreviando los trámites y plazos.