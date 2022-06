Desde la cárcel, el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, expresó fuertes críticas a las condiciones sanitarias del penal de Bouwer y consideró que la Justicia no respeta el principio de inocencia, a la vez que disparó que “Córdoba es el epicentro de la corrupción, la extorsión y la manipulación”, sostuvo.

A través de una comunicación telefónica desde la cárcel cordobesa, Cositorto no se anduvo con rodeos y contó que “acá la gente duerme de a dos en colchones, duerme debajo de las camas, acá no hay baños, hacemos pis en un bidón, yo he hecho caca arriba de un cartón, no te dan papel higiénico ni por cinco días, y encima si decís algo te ponen una sanción”, afirmó.

A continuación opinó que “yo no busco la impunidad de los presos, pero si lo que quiero es que no dejen preso a la gente que es totalmente inocente”, dijo a radio CNN de Rosario.

“Entonces acá hay que hacer una transformación, y Córdoba es el epicentro de la corrupción, la extorsión y la manipulación. Acá no existe el principio de la inocencia, acá te meten preso y defendete desde adentro”, fustigó el empresario.

Cositorto, y su “muerte civil”

Tras asegurar que no hay motivos para su prisión preventiva, Cositorto consideró que “me hicieron una muerte civil, me destrozaron en la televisión, se burlaron de todo y estamos dispuestos a avanzar hasta las últimas consecuencias”, advirtió sobre las causas que lo investigan como autor presunto de estafas.

Sobre su gestión en Zoe, aseguró que no hay delito: “Llevábamos cumpliéndole a toda la gente los pagos de manera perfecta, además de la educación y el turismo que es algo que nadie nombra. Y el año pasado recibo una amenaza a partir de septiembre; en octubre me empiezan a sacar por la televisión, las radios, los medios, todos en contra, y nos empiezan a difamar”, se defendió.