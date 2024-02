Frank Kudelka: “Tengo amor por Talleres y al clásico lo voy a ver como simpatizante”

“Nunca existió un llamado de Talleres para dirigir este año. No se si volveré en algún momento a dirigir al club. Yo desde el corazón nunca me fui de Talleres”. Con la firma de Frank Kudelka, el DT que devolvió al club de barrio Jardín a los primeros planos con el ascenso desde el Federal A, lo que formó un vínculo con los hinchas de la T.

Talleres está haciendo una campaña expectante, este es un campeonato súper parejo. Ha sumado una buena cantidad de puntos por ahora. Tengo amor por Talleres y al clásico lo voy a ver como simpatizante”, afirmó el DT en diálogo con Futbolémico, por ShowSport Radio.

Se viene el clásico cordobés este sábado a las 19.30 en Alberdi, y Kudelka recordó los que vivió: “¿Si me tocó ganar algún clásico contra Belgrano? Fuimos Deportivo Empate jaja. Empatamos hasta los amistosos. Como espectador intento ser objetivo pero mi corazón ya saben dónde está. Siempre he sido muy respetuoso con Belgrano”, remarcó.

CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE KUDELKA Y ANDRÉS FASSI

“No me decepciona que no me llamen para dirigir a Talleres. Yo me quedo con el cariño de la gente que me dan cada vez que me ven los hinchas en la calle. Tenía expectativas de que me vuelvan a llamar de Talleres”, confió Kudelka.

“La última vez que hablé con Fassi fue a mitad del año pasado, no tengo ni tuve ningún problema con él. Talleres es más grande que todos, es más grande que cualquier personaje de los que podamos pasar por su historia. No hay nada concreto para dirigir Huracán, estoy con ganas de dirigir algo que me satisfaga”, remarcó.

Un viejo encuentro entre Kudelka y Fassi. (Foto de archivo: Sergio Cejas)

“Todos los partidos tenes 60 mil tipos en la cancha que viven de la emoción. Muchas veces se deja de ver el crecimiento por pensar en un campeonato. Ha tenido un crecimiento tan grande que pide un campeonato”, completó Kudelka.