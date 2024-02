El Colo Barinaga y qué dijo del remo de Belgrano: ¿El festejo volvió para quedarse?

A lo Belgrano, como en 2015 cuando aquel equipo del Ruso Zielinski peleaba en los primeros lugares y sorprendió con el festejo del remo; en la fecha pasada el Pirata volvió a los botes y se subió de nuevo al barco de la victoria en la goleada contra Sarmiento 4-1.

Festejo con remo cuando dieron vuelta el resultado 2-1, con el gol del Colo Juan Barinaga. Y a Guillermo Farré, quien se jugaba mucho en ese partido para su continuidad, le provocó profunda emoción porque era integrante de aquel equipo.

¡¡TODOS ARRIBA DEL BARCO DE FARRÉ!! En un partido clave para la continuidad del entrenador del Pirata, Belgrano ganó 4-1, dio una muestra de carácter y los jugadores nos regalaron este festejo TOP. pic.twitter.com/CuWT8ckHBP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2024

El Colo Barinaga, uno de los que empuja con su reserva moral, explicó como resurgió el festejo: “Somos muchos los chicos con sentido de pertenencia en el club, llegaron muchos nuevos y queríamos demostrar cómo lo sentimos. Era el momento para festejar así”.

Fiesta de Belgrano en Alberdi en el partido ante Sarmiento, por la Copa de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

En una entrevista en Radio Sucesos le preguntaron si el festejo llegó para quedarse. “No sabemos, porque surgió espontáneo. Sería lindo seguir festejando así, y que se nos de en el clásico con Talleres este sábado”, se entusiasmó.

EL BELGRANO-TALLERES Y EL DUELO CON RAMÓN SOSA

Ya enfocado en el clásico por la séptima fecha de la Copa de la Liga, este sábado a las 19.30 en Alberdi, el Colo Barinaga destacó a Ramón Sosa, entre las figuras de Talleres. “Es un duelo bravo, me va a tocar marcar a unos de los extremos más peligrosos del fútbol argentino”, asumió.

El festejo con remos de Belgrano después del gol de Juan Barinaga para el 2-1 parcial de Belgrano sobre Sarmiento en Alberdi. (Javier Ferreyra / La Voz)

“¿Si voy a tomar más precauciones en la marca y no proyectarme tanto? Hay que estar antentos, pero la idea es no renunciar a nuestro juego, porque atacar es una buena forma de defender también. Estamos aceitando movimientos para no quedar desprotegidos atrás, queremos jugar a otra cosa porque se viene cosas lindas este año”, completó.