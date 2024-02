El Negro Ávalos jugó en Talleres y Belgrano dos veces: ¿qué diferencias destacó entre la T y el Pirata?

La carrera de Adrián Rodrigo Ávalos no es fácil de igualar. Debutó en Talleres cunando con 18 años cumplidos en 1992 y en un clásico; pasó a Belgrano. Volvió al club de Barrio Jardín y cumplió otro ciclo en Alberdi, hasta 2005. En medio ganó ascensos y la Copa Conmebol con la T. Y además, jugó en Racing de Nueva Italia y en General Paz Juniors.

Palabra autorizada para analizar el clásico cordobés que se viene, este sábado a las 19.30 en el Gigante de Alberdi, por la séptima fecha de la Copa de la Liga. “Talleres tiene un plantel más rico, Belgrano se caracteríza por las ganas y por ir al frente, Jugar en Alberdi es un pluss, no es para cualquiera”, anticipó en LPM, por ShowSport Radio.

El Diez mostró un buen nivel en el último partido que jugó en Córdoba con la azul y oro.

Ante la pregunta de cómo se vivían los clásicos de un lado y otro, y cuál era la diferencia de jugar en Talleres y en Belgrano, resumió: “En Belgrano si se perdía pero corriendo y metiendo, estaba todo bien. En Talleres tenías que ganar y jugando bien, de otra forma como que no alcanzaba”.

Chau “Negro”. Por un desacuerdo con la dirigencia, Adrián Ávalos se fue de Nueva Italia.

EN EL BELGRANO-TALLERES, DE QUÉ LADO SE PONE EL NEGRO ÁVALOS

“Si el clásico fuera en el Kempes y con Talleres de local, iría de ese lado por que tengo el carnet. En Belgrano no me dieron. En mi familia son hinchas de Talleres, pero yo no soy fanático de un club, me gusta que gane el que se lo merece, el que apueste más y juegue mejor”, remarcó el Negro Ávalos, desde hace siete años coordinador del fútbol en el club Camioneros.