“Soy un defensor con muy buen juego aéreo, rápido en los cierres y puedo salir tanto por derecha o izquierda”. Así se presentó el marcador central Federico Torres, el primer refuerzo de Talleres, en conferencia de de prensa.

“Me motivaron mucho los comentarios que me hicieron algunos excompañeros de Selección juvenil como Fede (Navarro), Mateo (Retegui) y Augusto (Schott). Me dijeron que venía a un gran club y eso me impulsó mucho más para incorporarme a Talleres”, explicó.

“No me genera ansiedad no haber debutado en primera a los 22 años. Yo no me siento un jugador grande y en el poco tiempo que pude estar con plantel de primera en Banfield, pude adquirir una buena experiencia que espero poder demostrar en Talleres. Sé que es un club que da muchas oportunidades y que puede ser un gran salto en mi carrera”, afirmó.

Su presentación en cancha, a su vez, podría ser este sábado en el amistoso con Central Córdoba de Santiago del Estero: “El Cacique (por Alexander Medina) me preguntó si quería sumar minutos y le dije que me pongan a jugar cuando lo necesiten. Si es el sábado lo haré sin ningún problema”.

Respecto al recibimiento del plantel, no ocultó su entusiasmo. “Me divertí como un niño en mi primer día de práctica. El grupo me acopló bastante rápido, es un grupo muy humilde y lindo. Lo que siento hoy es felicidad. No veía la hora de sumarme al plantel y entrenar acá”.