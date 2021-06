Tras otra buena campaña en la Liga Profesional, Talleres se encuentra en busca de refuerzos para darle jerarquía al plantel y tapar los huecos que dejaron las salidas de algunas figuras. Si bien no trascendieron nombres, la comisión directiva ya inició conversaciones con algunos jugadores para que se sumen lo antes posible.

En este sentido, el entrenador Alexander Medina aseguró este miércoles que se encuentra trabajando “junto al presidente para tener en el corto plazo algunos refuerzos que necesitamos”. “Confío en el presidente, está haciendo el esfuerzo y esperamos dar el salto de calidad, aún sabiendo que es un mercado muy difícil”, agregó.

Por otra parte, al ser consultado sobre la posible llegada del delantero Franco Troyansky, el Cacique explicó: “Troyanski me dijo que vendría luego de finiquitar con San Lorenzo pero no se ha dado”. Y continuó: “Prefiero jugadores que quieran ponerse la camiseta y me enfoco hacia adelante”.

En esa misma línea, el director técnico albiazul reveló que la prioridad es incorporar atacantes. “Hace falta fortalecer en ofensiva en las posiciones de los extremos que perdimos como Fragapane y Parede”, consideró Medina.

“Me siento muy identificado con el mundo Talleres”

En la conferencia de prensa brindada a través de la plataforma Zoom, Medina destacó también su relación con el club albiazul. “Me he involucrado mucho con el mundo Talleres, me siento identificado y vamos a vivir muy intensamente estos seis meses para cumplir con los objetivos de seguir creciendo”, valoró.

“Sigo en Talleres, priorizo el proyecto; soy agradecido al presidente y al club que me dio esta oportunidad cuando no era conocido y quiero ser competitivo”, sostuvo el técnico. Y aseveró: “Me gusta donde estoy, nos ganamos un respeto, me gusta el equipo, el hincha está identificado y si fuera solo por lo económico yo ya me podría haber ido”.