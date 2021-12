Si bien Talleres perdió este miércoles por la noche la final de la Copa Argentina ante Boca, por penales, no puede olvidarse del gran 2021 que lo tuvo como protagonista en todas las copas que jugó. Y uno de los grandes responsables de este presente es su director técnico, Alexander Medina.

El uruguayo fue el último en salir del vestuario del estadio “Madre de ciudades” en Santiago del Estero y habló de todo: la final con Boca, su continuidad, los hinchas y el gran año de Talleres.

“Estoy muy agradecido. Nos faltó juego, nos falto jugar mucho más. Fue un partido bastante chato, en ese sentido los dos equipos no jugaron. Necesitábamos jugar más de lo que jugamos”, arrancó diciendo Medina, recién salido del vestuario, luego de mostrarse agradecido con los jugadores por el esfuerzo realizado.

“Ahora en estas horas uno debe asimilar la derrota. La verdad habíamos venido con mucha convicción y mucha ilusión de poder ganar. Pensamos que era nuestro momento que estábamos bien. Una definición por penales que nos deja con el sabor amargo de no poder conquistar el torneo. Para nosotros, para la gente, era muy bueno lograrlo y no se pudo”, se explayó el DT uruguayo.

A la hora de analizar al rival y el juego de su equipo, Medina aseguró: “Nosotros acá nos ganamos un respeto a nivel nacional por cómo juega el equipo, contra nosotros toman precauciones. Hoy no pudimos lastimar como hubiésemos querido y como planificamos. En lineas generales hicimos un poco más por el partido. No nos patearon al arco, no generaron juego. Mirándolo al rival, habíamos proyectado un partido con más fluidez. No le puedo reprochar nada a los jugadores, a muchos es la primera vez que les toca un partido decisivo. Les agradecí por todo lo que hicieron”.

Además, el “Cacique” le envió un mensaje a los hinchas: “Gracias por el apoyo, sé que la gente estaba ilusionada como nosotros de conquistar el torneo. Lamentablemente hoy no ganamos el torneo por penales”.

Alexander Medina y su continuidad en Talleres

Por último, Alexander “Cacique” Medina habló de su continuidad como director técnico de Talleres -algo que el presidente Andrés Fassi había hablado antes- y las condiciones que se tienen que dar.

“Un proyecto deportivo que sea competitivo, que trate de abordar las competencias que le tocan al club en buena forma. Si repasamos todo el año de competencia, tuvo un protagonismo importante: estuvimos entre primero y segundo todo el año, estamos terceros en la anual, hoy final de Copa Argentina”, expresó Medina.

Y enfatizó: “Más allá de todo, hay que evaluar todo: el objetivo del club para el año que viene, jugadores que se van, qué jugadores vendrán. No sé qué tiempo me puede llevar si un día o una semana. En mi cabeza estaba el partido este. Después del partido del domingo evaluaremos los pasos a seguir. Estoy muy agradecido por estos dos años y medio en el club”.