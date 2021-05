La expectativa de Alexander Medina es poder contar con Federico Navarro para la presentación de Talleres este sábado a las 21 ante Colón en Santa Fe, por los cuartos de final de la Liga Profesional. Choque decisivo para la T, el más trascendente de los que disputó este año.

Navarro se recupera de un desgarro sufrido ante el Deportes Tolima en Colombia. La idea del Cacique era ponerlo en cancha en la última fecha ante Lanús, pero no llegó en condiciones. Ahora, lo incluyó en la lista de concentrados para la delegación que se instaló en Santa Fe. Y la intención es exigirlo para que sea titular ante el Sabalero.

En la nómina también aparece Diego Valoyes, descartado para este duelo por un esguince de tobillo izquierdo. La buena noticia es que estaría en condiciones para el choque con Bragantino, el próximo martes en el Kempes por la quinta fecha de la Copa Sudamericana.

Además fue citado Mauro Ortíz, un posible cambio que evalúa Medina, afectado por una sobrecarga muscular. No así Diego García, el uruguayo que debutó contra el Tolima el pasado martes pero que no está habilitado para el torneo local. Y Julián Velázquez, el zaguero que todavía no debutó, también viajó.

La formación

Lejos de confirmar los once, el Cacique Medina sigue evaluando la recuperación en un plantel con marcados signos de cansancio. Un probable equipo iría con Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié y Angelo Martino; Navarro y José Mauri; Franco Fragapane, Joel Soñora y Carlos Auzqui; Mateo Retegui.