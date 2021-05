Con un largo recorrido en el fútbol, Emanuel Giménez volvió a Córdoba. A Nueva Italia, tras sus comienzos en barrio Jardín. Y habló del presente de Racing, puntero en el Federal A, y del Talleres en el que en el 2004 compartió plantel con Mauricio Serna.

“Tenía muchas ganas de volver y Racing me abrió las puertas. Estábamos desencontrados, porque otras veces me buscaron y ya había arreglado con otro club. Me recibieron muy bien y estamos disfrutando el momento del equipo”, afirmó el volante central en De la cancha al living, por canal ShowSports. Este domingo volverá a ser titular tras la lesión, en la visita a Sarmiento de Chaco.

Además, recordó la campaña con el Talleres de Chicho Serna, que no tuvo el final esperado pero que le dejó la experiencia de compartir el medio campo con el colombiano, con quien tenía “cierto parecido”. Como lo reflejó en una anécdota sin desperdicios.