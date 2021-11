A pesar de no haber logrado el objetivo de clasificar a Belgrano, por lo menos, al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, el que tiene amplio consenso entre los hinchas es Guillermo Farré. El ídolo y actual entrenador celeste consiguió hacer una buena campaña que les permitió ilusionarse con llegar a pelear por el regreso a la máxima categoría.

El presidente pirata, Luis Fabián Artime, ya lo había dicho luego de la derrota ante Temperley y, luego del triunfo ante Agropecuario, el mismo Farré fue el que expresó sus ganas de seguir frente al plantel en 2022.

“Hay que sentarse a charlar, se hará el análisis cuando termine el torneo. Se terminará el ciclo al final del torneo, veremos cómo se encamina el año que viene y si el club toma la decisión de que yo sea el que lo conduce, seré un agradecido porque es muy importante poder conducir una institución como es Belgrano. no soy ajeno a eso, sé la exigencia que tiene, la importancia y el gusto y el deseo de poder seguir está”, anunció el Guille en diálogo con Cadena 3.

Guillermo Farré, el DT de Belgrano, le apunta al norte que busca para su equipo (Prensa Belgrano)

Para que finalice el torneo, para Belgrano, falta el partido ante Quilmes que será el lunes a las 19.10, en el estadio Julio César Villagra. En esa semana se confirmará lo que parece ser un hecho: que el proceso de Farré y su cuerpo técnico continúe una temporada más. “Me reúno con los dirigentes después del partido de Quilmes. Siempre estaré con convicciones, este es el comienzo de mi carrera, tengo ganas de seguir creciendo y las convicciones van a esta firmes en el momento de que me ponga frente a cada plantel. Me imagino que será en Belgrano que es el club que adoro o en algún lugar donde me toque ir”.

El técnico Farré introduciría cuatro variantes en el 11 que jugará ante Maipú. (Prensa Belgrano)

“Uno se brinda al máximo, a veces alcanza y a veces no. Que lo llamen como lo quieran llamar pero la realidad es esa. Que cada hincha opine o diga la palabra que crea conveniente para este momento. La impotencia hace pensar de que tenemos que seguir creciendo, como institución. Es una comisión nueva, tuvo su primer año de experiencia y en el caso mío también”, agregó el entrenador ensayando un balance.

Y continuó: “Tuvimos la posibilidad de acomodar un poco el equipo y, aún así, no alcanzó. En lo personal hay que saber que hay que brindarse más para mejorar en lo que viene”.

El técnico Guillermo Farré analiza un par de variantes para el partido del domingo (Prensa Belgrano)

En cuanto al análisis, Farré fue muy claro. Sobre todo al hablar de los puntos perdidos ante Estudiantes de Río Cuarto en Alberdi por la fecha 30 (ganaba 1 a 0 y se lo empataron sobre la hora) y, en la siguiente, con la derrota ante Temperley en Buenos Aires.

“Contra Estudiantes necesitábamos el triunfo y se nos escapa. Contra Temperley nos condiciona el resultado anterior y el planteo. Fuimos a hacer un planteo abierto, golpeamos en la primera que fue off side, ellos golpearon en la primera, se sintieron más cómodos, en el segundo tiempo no nos alcanzó más allá del empuje. Pero si nosotros hubiéramos ganado contra Estudiantes, hubiera sido distinto después, seguro”, dijo Farré.

Guillermo Farre dt tecnico entrenador Belgrano y Estudiantes (RC), en el Gigante de Alberdi, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional. Fotos: José Gabriel Hernández. Fútbol. Belgrano. Alberdi.

El caso Emiliano Romero

A pesar de no tener confirmada oficialmente la continuidad, Farré mira el futuro. Y, en ese horizonte, ya piensa en el equipo y, específicamente, habla de Emiliano Romero, uno de los jugadores más cuestionados. El volante uruguayo llegó cuando se lesionó Hernán Bernardello y no rindió como se esperaba.

En el medio. Romero es el volante central titular (Prensa Belgrano)

“Para mí Romero es un jugador muy importante y es una gran persona porque primero está la persona antes que el jugador. Y lo han tratado muy mal en Córdoba. Lo han lastimado mucho. Han hablado cosas muy feas. Me da mucha pena por él porque es un profesional bárbaro a tal punto que, en lo personal está considerado para ver cómo está la posibilidad de que siga”, deslizó el técnico.

Pero enseguida aclaró: “La realidad es que tengo dos jugadores en ese puesto y él necesita continuidad y seguramente acá no la va a tener como él pretenderá y eso es un condicionante. Pero si me dicen, es un profesional que me gustaría tener en el plantel”.

Mensaje a los hinchas de Belgrano para el partido ante Quilmes

El partido del lunes, a las 19.10, será el último de Belgrano en la Primera Nacional 2021. El rival será Quilmes que viene a jugarse la chance de llegar a la primera final por el ascenso. Guillermo Farré les dejó un mensaje a los hinchas:

Hinchas de Belgrano durante el partido contra Maipu en Alberdi 31 octubre 2021 foto Javier Ferreyra

“Que vayan a alentar, como lo hacen siempre, con el apoyo incondicional que tienen. Les digo que sean una hinchada respetuosa como siempre. Nosotros, en esta campaña que estamos desarrollando, hemos sacado un porcentaje de puntos mejor que campañas que han sido de ascenso. Estos jugadores han hecho un esfuerzo bárbaro y que estos jugadores no son culpables de todos los años anteriores que le tocó vivenciar al club. Que ellos fueron los responsables de poder devolverles un poco la ilusión”, opinó el entrenador celeste.

Y, para cerrar expresó: “No son los culpables de la situación los jugadores y todos juntos tenemos que crecer. Nosotros tenemos que mejorar desde adentro, y la gente ayudar para que, el próximo año al que le toque estar sienta que la gente está constantemente en cada partido como está siempre”.