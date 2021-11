No es la primera vez que Pablo Vegetti tiene un cruce con un allegado a Belgrano. Y, el martes por la noche, luego del gol que le dio el empate parcial ante Agropecuario, el goleador volvió a ir a festejar contra el alambrado donde estaban ubicadas algunas personas que habían ido a Carlos Casares y lo habían insultado a él y a alguno de sus compañeros.

Luego del partido que ganó el Pirata, con otro gol de Vegetti sobre la hora, el goleador habló en Cadena 3 de ese entredicho: “El hincha verdadero de Belgrano se merece que terminemos bien arriba. Y esos no son hinchas de Belgrano. Me insultaron todo el partido. Me decían que no estaba corriendo. Nos son hinchas de Belgrano. Hubiera preferido que hubiera venido mi viejo. Es gente que estaba medio pasadita…”.

Y, sobre la actualidad del equipo, el delantero opinó: “Contento por un buen triunfo porque esta camiseta y este club se merece que terminemos dignamente. No clasificamos por detalles. No es por el proceso de Guille Farré sino por el proceso anterior”.

También habló Hernán Bernardello

Luego del partido ante Agropecuario, el que habló también fue Hernán Bernardello. El volante central, quien jugó su segundo partido como titular después de recuperarse de una rotura de ligamentos, dijo: “Hay que pensar en lo que viene. Esta camiseta te exige dar el máximo, te exige mucho y es importante ganar el último partido por nosotros, por la gente. Hay que encarar este partido con Quilmes de la mejor manera y regalarle un triunfo a la gente y a nosotros también”.

Vegetti festeja una de sus conquistas en Carlos Casares (Prensa Belgrano)

Y ya pensando más allá de lo que será el partido del lunes, a las 19.10 en Alberdi recibiendo a Quilmes, la despedida del Pirata hasta 2022, Bernardello expresó: “Necesitamos ir construyendo para lo que viene. Siempre cuando se termina un torneo hay cambios pero ojalá que podamos mantener una base. Esta semana hay que encararla de la mejor manera porque es una camiseta muy grande, que te exige en cada partido. Terminar con nuestra gente ganando será importante para encarar lo que viene bien”