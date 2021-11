El pasado viernes, Instituto jugó en Alta Córdoba y cientos de hinchas llegaron al Monumental para presenciar el último partido de local. Pero uno de esos emocionó a las redes sociales después de que su video despidiéndose de un amigo pirata, se hiciera viral.

No se sabe la identidad del glorioso, pero las cámaras de XDXT lograron interceptarlo previo al encuentro. En la charla con el periodista, recordó que la última vez que fue al estadio de Instituto le avisaron que su mejor amigo, desde hace 15 años, había fallecido.

“La última vez que jugamos de local salí de la cancha y me llamaron que mi mejor amigo había fallecido. Era hincha perro de Belgrano, pero cuando yo no tenía plata para venir a la cancha, él me regalaba la entrada. Es para vos gringo, Jeremías Acosta, de Malagueño”, dice emocionado hasta las lágrimas.

“Él a veces venía a la cancha conmigo”, cerró el cordobés y saludó a la familia de su mejor amigo. El video se hizo viral en las redes y conmovió a todos los hinchas del fútbol de Córdoba, que no entiende de colores cuando se trata de amistad.