Con un soberbio tiro libre, Fabián Bordagaray anotó su primer gol con la camiseta de Belgrano, en el 1 a 0 sobre Alvarado en Mar del Plata, para que el Pirata se aleje como puntero de la Primera Nacional. Hace 11 años, lo enfrentaba jugando para River en la histórica Promoción.

Este domingo 26 de junio se cumple aniversario de aquella gesta Celeste en el Monumental, para subir a Primera y para condenar a River a jugar por primera vez en la B Nacional. Inolvidable en el fútbol argentino y con impacto global.

Bordagaray, quien llegó como refuerzo al club de Alberdi en agosto de 2021 junto con Ariel Rojas (otro ex River), en aquella campaña integraba el plantel que dirigía Juan José López, con 24 años. En el partido decisivo ocupó un lugar en el banco y a los 25 del segundo tiempo ingresó por Facundo Affranchino, quien también pasó por Belgrano. Fue empate con saber a triunfo consagratorio, con gol de Guillermo Farré, su actual entrenador.

En Mar del Plata, a los 23 del complemento, hundió la red con su tiro libre y le dio tres puntos al Pirata para que se afirme otra vez en la punta. “Desde que llegué a Belgrano estaba esperando este gol y no se me venía dando. De esos tiros libres no hay muchos en los partidos”, testimonió.