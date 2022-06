“Hay declaraciones en caliente, hasta me dio gracia, por eso no le doy importancia o tanta trascendencia. Nosotros no nos quejamos y contra Estudiantes de Caseros hubo dos penales claros. Los árbitros se equivocan y es parte del juego”.

De esta manera, Lucas Bovaglio replicó los dichos de Pablo Vegetti, goleador de Belgrano y ex Instituto, que dio a entender que a la Gloria lo favorecían al otorgarle más penales, mientras que al Celestes no le convalidaron ninguno en lo que va del torneo.

“Nos cobraron cuatro penales en contra y la mitad no fueron”, retrucó el técnico Albirrojo. De todos modos sabe que ante la proximidad del clásico, aunque faltan nueve fechas todavía, el duelo entre cordobeses ya se empieza a disputar.

Nicolás Mazzola también se sumó a la discusión por los penales. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Escuché cantar a los hinchas de Instituto y sabemos que esperan con ansias el partido con Belgrano, pero nosotros no podemos mirar más allá de Atlanta, el próximo domingo. No podemos pensar a largo plazo”, opinó Bovaglio.

De todos modos, resaltó: “Me da una sensación agradable que los dos equipos cordobeses en Primera Nacional estén primero y segundo; que Talleres haya clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores y que Racing de Nueva Italia lidere el Federal A”.

Molina y Catriel

Lucas Bovaglio aclaró la situación de Joaquín Molina, quien se perdió un gol increíble ante Atlético Rafaela y quedó afuera del plantel contra Santamarina. “Joaquín se lesionó en la última práctica antes de viajar a Tandil. No le puedo reprochar nada por errar un gol. No viajó por un golpe”, aseguró el DT.

Y también se refirió a la contratación de Catriel Sánchez, delantero al que dirigió en la Reserva de Talleres y en Villa Dálmine. “Nos puede dar una alternativa en ofensiva, tiene que ponerse bien física y futbolísticamente. Considero que no necesitamos un volante de juego, que contamos con jugadores de esas características en el actual plantel”.