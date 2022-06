Cuando la pelota entró al arco de Alvarado, luego del tiro libre, Fabián Bordagaray corrió a un costado con la boca partida en el grito. Y fue especial porque es el primero que llegó a Belgrano en agosto de 2021 para reforzar el equipo en la Primera Nacional pasada.

“Desde que llegué estoy esperando este gol, no se me venía dando. Intentaba e intentaba pero bueno, es el típico reflejo de que nunca hay que bajar los brazos, hay que seguir siempre. Y hoy se dio ese golcito para poder llevarnos los tres puntos”, dijo el delantero apenas terminó el partido en Mar del Plata.

El Pirata y su equipo inicial en Mar del Plata, ante Aldosivi. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

Cuando se vio frente a la pelota, en la tertulia previa al tiro libre, Bordagaray recibió la “bendición” de Diego Novaretti que, en el partido ante Alvarado, fue el capitán del Pirata. “De esos tiros libres no hay muchos en los partidos, Novaretti me dijo que me tenía toda la fe, y que mis hijos iban a estar contentos porque iba a hacer el gol”.

Y luego continuó con el análisis sobre lo que pasó en el partido jugado en Mar del Plata: “Belgrano lo gana porque intenta. Fue un partido cerrado, los rivales que juegan contra nosotros hacen cerrados los partidos, la verdad que son pocas las chances de poder abrir el marcador, hay pocos espacios y, al intentar tanto, llega un momento que tiene que entrar y hoy me tocó a mí”.

El delantero hizo el 1 a 0, de tiro libre, en el triunfo del Celeste contra Alvarado en Mar del Plata Foto: DirecTV

También analizó el nivel del equipo y la importancia de conseguir resultados para seguir siendo primeros en la Primera Nacional. “Desde que arrancó el torneo que venimos tratando de ganar como sea. Hay momentos donde se tienen que hacer las cosas bien, otros en los que salen las cosas mal, pero lo importante es seguir sumando”.

Y, para el cierre, la dedicatoria especial para Juan Barinaga y Mariano Miño, ambos con roturas de ligamentos que se perderán el resto del torneo. “En estas dos fechas sufrimos sus lesiones. Hoy deben estar contentos por esta victoria, les mando un saludo grande a los dos. Los necesitamos y los queremos mucho. Hay que apoyarlos en este momento”, dijo el delantero.