“Llego a un equipo grande donde solo sirve ascender y está bien que así sea. Vengo a demostrar que no se equivocaron cuando me llamaron”, Con la firma de Diego García (36 años), volante creativo que es el segundo refuerzo de Belgrano, a préstamo hasta diciembre y proveniente de Almirante Brown. Su contratación es por la severa lesión de Mariano Miño, con ruptura de ligamentos.

“Se firmó todo hoy al mediodía. Fue todo muy rápido, antes de ayer me comunicaron el interés de Belgrano y no le podía decir que no al club más importante de la categoría. Es un paso importante en mi carrera”, aseguró el Gurí en una entrevista con Radio Sucesos.

"Se cual es el objetivo en Belgrano y está bien que así sea", afirmó Diego "Gurí" García. Foto: Twitter @RadioSuceso

Y destacó: “Lo enfrenté varias veces a Belgrano, es hermoso jugar con tanta gente. Mi primer gol lo hice en 2007 jugando para Quilmes en un partido con Belgrano. Cuando hablé con el presidente de Almirante me dijo “amigo hay cosas a las que no le podemos decir que no”.

“Sueño con ascender”

“Todavía no hablé con Guillermo (Farré). Él ya sabe donde me puede utilizar. Donde mejor me siento es como volante por izquierda o libre. Cuando veo la posibilidad me gusta soltarme”, se describió García. Y remarcó: “Sueño con ascender con Belgrano”.

Se inició en Quilmes, pasó por Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia de Mendoza, San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, Atlético de Tucumán y Sportivo Belgrano, entre otros clubes. En Almirante Brown jugó 140 partidos y anotó 24 goles. En su carrera disputó mas de 350 partidos oficiales. Un refuerzo de experiencia para cubrir la baja de Mariano Miño.