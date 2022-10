Estudiantes (RC) va por el pase a semifinales ante su homónimo de Caseros

Un Estudiantes de Río Cuarto que vuelve a ilusionarse con el ascenso a Primera, enfrenta al de Caseros, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El ganador, se medirá en la siguiente instancia con Gimnasia, que venció en el clásico mendocino a Independiente Rivadavia.

En la llave anterior, el Celeste se sacó de encima al Deportivo Riestra, con gol de Marcos Arturia en el primer tiempo, y con Adrián Peralta como figura, al contener un penal, también en la primera etapa.

Los dirigidos por Marcelo Vázquez, para otra batalla de Estudiantes de Río Cuarto. Foto: Twitter @EstudiantesRio

Estudiantes de Caseros, a su vez, viene en alza y goleó a Chaco For Ever con un efectivo Facundo Castelli. El ex delantero de Instituto abrió el camino de la victoria ante los chaqueños, para el equipo dirigido por el cordobés Walter Otta.

La formación de Estudiantes de Caseros, con Facundo Castelli como uno de los goleadores. Foto: Twitter @EstudiantesO

