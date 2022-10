En juego: Estudiantes de Río Cuarto le gana a Riestra, por el pase a cuartos de final

Un Estudiantes que vuelve a ilusionarse con subir a Primera, recibe al Deportivo Riestra en Río Cuarto en busca de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a Liga Profesional. Instancia a la que accederá con el triunfo o el empate, por la ventaja que le otorga su mejor ubicación en la tabla. Gana 1 a 0 por el gol de Marcos Arturia a los 27 del primer tiempo. Adrián Peralta, arquero del Celeste, le contuvo un penal a Walter Acuña a los 10.

El Celeste terminó en sexto lugar, mientras que Riestra, el equipo con más empates en el torneo (18, al igual que el descendido Sacachipas), se ubicó en el puesto undécimo. Ante Riestra, el DT Marcelo Vázquez dispuso que el goleador del equipo, Luis Silba, espere en el banco.

La formación de Estudiantes, para medirse con Riestra en Río Cuarto. Foto: Twitter @EstudiantesRio

Ya clasificaron a cuartos Estudiantes de Caseros, que goleó a Chaco For Ever 3-0 y Defensores de Belgrano, que dio el golpe al eliminar a All Boys con el 2-0 como visitante. Este domingo se sumó Gimnasia de Mendoza, por el empate frente al Deportivo Morón 1 a 1. En cuartos espera San Martín de Tucumán y en semifinales, Instituto.

Nota en desarrollo