Es cordobesa, cumplió 100 años y reveló cuál es su secreto para tener una larga vida

Lucía Magadalena Diale es una vecina de San Francisco que, días atrás, cumplió un siglo de vida. De esta manera, se convirtió en una de las mujeres más longevas de la localidad cordobesa. Su estado de salud es óptimo y contó que no toma remedios; por eso, reveló cuál es el secreto.

Vive con su hija, María del Carmen, y sus cuatro mascotas. Se maneja en silla de ruedas después de una cirugía que debió afrontar por una quebradura. Sin embargo, asegura que su estado de salud es óptimo y por eso, no tiene que ingerir remedios periódicamente.

La mujer vive con su hija, María, a quien adoptó de muy pequeña. Foto: El Periódico

En diálogo con El Periódico, la mujer contó que trabajó en la cocina del Cottolengo Don Orione hasta que se jubiló. Es madre de María del Carmen y tiene varios tataranietos que completan una nutrida familia.

LUCÍA REVELÓ EL SECRETO PARA LLEGAR A LOS 100 AÑOS

Si bien la cordobesa señaló que no hay una fórmula para llegar a los 100 años, reveló que siempre ha comido todo lo que quería. Su presente tranquilo y sus costumbres le han permitido llegar lúcida y sin tomar remedios, al siglo de vida.

María contó que en la vida diaria solo requiere de atenciones para cuando debe movilizarse en la silla. Eso pasó desde que se quebró, algo que sucedió por el propio desgaste de los huesos. “Ya no podía más caminar, primero iba y volvía, pero después no llegaba y me cansaba”, explicó Lucía.