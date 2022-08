Sao Paulo anunció este viernes el fichaje del delantero cordobés Nahuel Bustos, quien llega al fútbol brasileño cedido por Manchester City, la misma condición en la que estuvo durante la última temporada europea en el Girona español, que ascendió a la Serie A.

Bustos, de 24 años, era el anhelo de Andrés Fassi como refuerzo de Talleres para la Copa Libertadores. E hizo gestiones para repatriarlo. Pero finalmente el grupo empresario dueño de su ficha lo colocó en el gigante paulista, que disputa Copa Sudamericana.

En sus filas se destaca Jonathan Calleri, ex Boca y el técnico es Rogério Ceni, recordado arquero goleador. “Me alegro de estar acá. No lo dudé por la historia del club, tres Libertadores, tres Intercontinentales. Sabía lo que significaba y estoy feliz. Hablé con Calleri, me recibió muy bien. Siempre estuvo dispuesto a ayudarme”, destacó Bustos.

Sao Paulo cumple una irregular campaña en la liga brasileña, en la que se sitúa en el décimo lugar, con 26 puntos en 20 partidos y muy lejos del líder, Palmeiras, que tiene 42.