En el club Los Andes, que milita en la segunda división de la Liga Cordobesa de Fútbol, volvieron a entrar a robar. Lamentablemente, en la institución de barrio José Ignacio Díaz, ingresaron ladrones durante tres noches consecutivas causando un gran daño.

No es la primera vez que las instalaciones del Rojinegro son víctimas de la inseguridad. Los hechos delictivos se siguen sucediendo pero esta vez fue una seguidilla de tres días seguidos. Estos lamentables hechos causan no sólo un daño material sino también en el ánimo de dirigentes, hinchas, cuerpos técnicos y jugadores que día a día trabajan para que el club sea una alternativa social para el barrio. “Dan ganas de tirar la toalla, de no seguir más después de esto”, se lamentó un allegado.

“No tienen ni idea del daño que nos causan, no solo a nosotros los miembros de la Comisión Directiva, sino a nuestra hermosa institución. Está de más decir que nuestro Club es para la gente de nuestro Barrio, la misma que nunca ve nada, la misma que le abrimos nuestras puertas para llevarse un alimento o ropa. Sinceramente ya no sabés qué escribir, estamos muy tristes”, dice el comunicado del club en su página oficial de Facebook al anunciar un nuevo robo.

Inclusive, en 2020, cuando arrancó la pandemia y las restricciones por el coronavirus, en sus instalaciones se organizaban ollas populares para los vecinos y, además, siempre se trató de cobijar con colectas y dar algunas soluciones a la difícil situación que les toca vivir a gran parte de esa barriada del sur cordobés.

Para colaborar con Los Andes

En la misma página oficial del club se informó el número de CBU oficial para recibir donaciones económicas para afrontar el costo de las pérdidas ocurridas luego de los tres robos consecutivos.

Junto con la información, desde el club escribieron: “Con una mano en el corazón, no queríamos llegar a esto, pero ya nos excede el alcance de nuestras manos, somos pocos en la Comisión Directiva, y realmente no nos alcanza para poder recuperar todo lo perdido. Les dejamos el numero de CBU oficial de nuestra institución, para todo aquel que pueda colaborar ,sea lo que sea, todo alcanza. Les agradecemos de todo corazón. Si colaboras con nosotros, por favor envíanos el comprobante por Mensaje Privado en Instagram o en Facebook. Te lo vamos agradecer”.

