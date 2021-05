Equipo que gana no se toca. Un tradicional dicho en el fútbol, como el de “técnico que debuta gana”. A los dos Marcelo Vázquez los intentará hacer valer, en lo que será su debut como entrenador de Instituto, este sábado a las 15.30 frente a Barracas Central.

//Mirá también: Aprobaron el balance en Instituto

Es el segundo partido como visitante para la Gloria en la Zona 2 de la Primera Nacional, en la que viene de obtener su primera victoria frente a All Boys. Y Vázquez mantendría en cancha a la misma formación, dispuesta en ese momento por la dupla Daniel Jiménez-Claudio Sarría.

Damián Arce no se recuperó de la distención muscular sufrida ante los jujeños, otra razón para que Vázque no toque nada. Además, sin lesiones y con el plantel sin casos positivos después del hisopado de este jueves contra el coronavirus, cuenta con la tranquilidad de repetir los once.

//Mirá también: Comienza el ciclo de Marcelo Vázquez como técnico de Instituto

Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Agustín Gómez, Lucas Landa y Rodrigo Mazur; Nicolás Watson, Alejandro Faurlin, Rodrigo Garro y Gustavo Villarruel; Joaquín Mateo e Ignacio Huguenet; los once para visitar a Barracas.