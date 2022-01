En los últimos años, Argentina fue posicionándose como uno de los países exponentes del género urbano hasta convertirse en una de las cunas del trap y del freestyle en América Latina. En este proceso, decenas de artistas cordobeses aparecen periódicamente en escena que sorprenden a propios y extraños.

Este es el caso de Keiny, un trapero local que viene dando pasos firme en su carrera musical. A un mes de lanzar “Toxxi”, su último tema en colaboración con Giorgio, el cordobés fue filmado mientras realizaba una tremenda improvisación sentado en las playas de Miami.

En medio de su viaje por Estados Unidos, el cantante se tomó un momento para distenderse y hacer un freestyle de casi un minuto continuo que sorprendió a sus acompañantes. En diálogo con Vía Córdoba, Keiny contó cómo fue que surgió ese momento de inspiración.

“Un amigo que conocí en un viaje a México me invitó a ir la playa, nos pusimos a charlar y uno de sus amigos me dijo que él rapeaba, y bueno de la nada empezó a sonar un beat y me subí”, contó Keiny. Y consideró: “No sabía que me estaban grabando de hecho porque estaba muy focalizado en lo que estaba pasando, no es mi mejor ‘freestyle’ pero si fue muy puro, hacía mucho no lo sentía de esa manera”.

Qué se necesita para empezar a improvisar

En cuanto a esta disciplina, Keiny aseguró que la practica seguido desde hace varios años. Incluso, recordó que competía en las plazas en Córdoba. “Para empezar a improvisar se necesitan ganas y tiempo”, explicó.

“Como todo en la vida, la práctica hace al maestro, yo rimo conscientemente desde que tengo 13 (antes tiraba rimas al aire) y actualmente estoy por cumplir 24″, aseveró.