Ante la gravedad de los sucedido el pasado sábado en el partido que Belgrano disputó con Barracas Central como visitante, Jorge Franceschi, presidente del club de Alberdi, brindó una conferencia de prensa y aseguró: “Se metieron con un grande y no nos vamos a quedar callados”.

Franceschi aclaró que la base del reclamo es por los incidentes al final del partido, con hincha ingresando a la cancha del estadio Claudio Tapia, y no por el resultado, que fue con derrota tras un arbitraje cuestionable. “No quiero llorar por lo deportivo. Siento que la sacamos barata, porque estos hinchas podrían haber ingresado con armas. Me fui muy triste con todo lo que pasó, casi no puedo dormir”, lamentó.

En relación a los reclamos, afirmó que no pensó en elevarlo al TAS. Y ante el pedido de que la protesta sea contundente en AFA para la quita de puntos y otras sanciones para Barracas, expresó: “Con el informe y el video que presentamos, en cierta forma estamos pateando el tablero. En 15 años nunca no me había pasado algo así, que fuera tan integral, y eso que por un momento entré en el túnel del tiempo y recordé lo que ocurrió en el estadio de River”.

En cuanto a relación con Chiqui Tapia, manifestó: “No hablamos con él y no pienso hacerlo. Ni él como presidente de AFA ni su hijo como presidente de Barracas nos llamaron para saber cómo estábamos tras el partido. Fuimos a su casa y nos agredieron. Ahora no tiene ningún sentido que lo hagan”.