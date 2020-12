La derrota de Belgrano ante Barracas Central, envuelta en polémicas por el arbitraje de Nelson Sosa y el bochornoso final con incidentes dentro del campo de juego, motivó diversos reclamos, y este domingo por la noche el club publicó un extenso comunicado oficial.

“Qué expresar o qué decir cuando participamos en una sociedad (en cualesquiera de sus corporaciones) en donde no hay premios ni castigos. Quienes mal administran son los que presiden los entes generales del fútbol y los que dirigen mal son puestos en los partidos de mayor expectativa para seguir progresando en sus carreras. Aun así, estas cuestiones son anécdotas porque lo importante se desarrolla en paralelo, pero en el mismo escenario”, comienza el texto.

“Llegamos a la cancha de Barracas Central cumpliendo con todos los protocolos emanados por la superioridad nacional y por la Asociación del Fútbol Argentino. Nuestro plantel, cuerpo técnico y auxiliares fueron sometidos a estrictos controles médicos e hicieron la burbuja sanitaria correspondiente”, prosigue, apoyados en las imágenes de un vídeo que hablan por sí solas.

Pero en esa cancha no sucedió lo que nos exigían a nosotros. Se violaron todas las reglamentaciones sanitarias, ya que había muchas más personas que las que dispone el protocolo de AFA: gente que no era parte del plantel profesional, no prestaba servicio alguno y se encontraba en las tribunas, cuando todos sabemos que no puede haber aficionados de una parcialidad. Sin embargo, aun cuando era llamativo y notorio, creíamos en la buena fe del club local”, denunciaron desde Belgrano.

“Según el jefe de seguridad del club local, era la zona 1 donde no se podía encontrar ningún tipo de persona. Pero después, por imágenes, pudimos identificar a 6 sujetos vestidos iguales (uniformes de personal de limpieza). Otra de la cantidad de irregularidades que vamos a demostrar”, esgrimieron en otro párrafo.

“Una vez comenzado el encuentro era muy visible que había muchísima más gente que la permitida en las tribunas e incumpliendo el distanciamiento social. Y alrededor de 20 personas dentro del terreno de juego por autorización de la terna arbitral, justificando que hacían tareas de mantenimiento y apertura de manga de salida de jugadores. Esto violando el protocolo de partido que ordena un máximo de 4″, ampliaron. Apuntando a que “evidentemente había un plan previamente urdido”.

“Al finalizar el encuentro y al producirse intercambio de palabras entre los cuerpos técnicos, un individuo le propinó un golpe de puño a uno de nuestros jugadores ocasionando una lesión facial. Al producirse este hecho, la fuerza policial tomó intervención identificando y deteniendo a este sujeto mayor de edad quien se encuentra a disposición de la justicia y fiscalías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señaló el comunicado oficial.

“Este fue el disparador, la señal que estaban esperando el resto de los individuos de la parcialidad local (especificar si eran barras, empleados y/o dirigentes es tarea de la justicia) para desplazarse a la zona de ingreso a vestuarios. Algunos saltaron el alambrado perimetral para entablar la gresca que es de público y notorio (contamos con todas las pruebas fílmicas) y así golpear, agredir e intentar lastimar a nuestros jugadores”, añadieron.

“No contentos con todo esto, varios de los que participaron “disfrazados” de personal de limpieza en los hechos de violencia anteriormente relatados, una vez que nos disponíamos a retirarnos, se pusieron a descolgar las banderas de la barra del “Guapo”, lo que muestra a las claras que no estaban ahí para limpiar sino con otros propósitos”, prosigue el escrito.

“Por cuestiones de una envergadura mucho menor, varios clubes han perdido puntos en los tribunales de disciplina, esperamos una condena enérgica de la AFA a estos hechos de violencia y un castigo ejemplar al club Barracas Central por haber liberado la zona para que ¿miembros de la barra? circulen libremente y agredan al equipo visitante; solicitamos a la justicia de CABA que haga público los nombres de todos los detenidos e identificados, su relación con el club en cuestión (queremos saber si hay también dirigentes) y disponga las máximas penas que correspondan ya que cuentan con material fílmico de toda índole, además de las actas labradas y las personas detenidas. Solicitamos a los entes correspondientes las sanciones por haber violado absolutamente todos los protocolos sanitarios”.

“Se habla de si fue lícito o no el gol, o si Belgrano perdió bien o mal, ¿por qué nadie habla sobre qué hubiera sucedido si alguno de los inadaptados que ingresaron al estadio y luego a la cancha portaba arma blanca o de fuego? ¿Hace falta la muerte de un jugador de Belgrano para que este hecho sea considerado grave?”, plantearon.

En el tramo final, la dirigencia Celeste insistió: “Exigimos las sanciones en todos los ámbitos: deportivo, jurídico y sanitario”. Y aclararon que no tuvieron nada que ver con los destrozos en el vestuario local. “Fue lamentable la falta de provisión de agua en el vestuario visitante, que hizo que nos retiremos sucios, custodiados y despojados de algo más que los puntos. Haciéndonos pasar de víctimas a victimarios con el invento de la destrucción del vestuario, hecho que negamos rotundamente. Que la impunidad no gane, esperemos la justicia nos dé una esperanza”.