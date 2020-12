Las repercusiones por el escándalo que se generó durante el partido del sábado pasado en el que Belgrano cayó por 1-0 ante Barracas Central por la Primera Nacional continúan este lunes y ahora el “Pirata” encontró un aliado inesperado en Talleres.

Es que el presidente del conjunto de Alberdi, Jorge Franceschi, aseguró que recibió el llamado de su par albiazul, Andrés Fassi. “Me habló para solidarizarse”, reconoció el mandatario del club “Celeste” a Radio Del Plata.

“Solamente el Club Atlético Talleres (llamó por solidaridad). Ningún otro dirigente. Ni de Buenos Aires ni de otro lugar del país. Conmigo. Puede ser que con otro dirigente. Yo salí a las 7 de la mañana en mi auto particular para ver el partido. Y luego regresé. Llegué a las dos de la mañana. De Talleres nos llamaron. Conmigo nadie más. Puede ser que con algún dirigente. No hay repudio público de la prensa deportiva. Parece que si pasa en la cancha de Barracas no existe”, se quejó Franceschi a ese mismo medio.

A su vez, el propio Fassi se expresó públicamente por lo sucedido: “Es muy triste lo que pasa. Es muy triste que sucedan este tipo de cosas. Por supuesto que tenemos que solidarizarnos con las instituciones de Córdoba, con los que hacen bien las cosas. Hay que luchar y pelear por un fútbol digno y justo”, aseguró a Mundo D.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol