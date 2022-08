Casi como un eco de su golazo ante Vélez, en un tiro libre Rodrigo Garro la clavó otra vez en el ángulo para que Talleres le gane a Argentinos Juniors, se acomode un poco mejor en la Liga Profesional, y se insufle más ánimo de cara a la revancha ante el equipo de Alexander Medina por cuartos de final de la Copa Libertadores, este miércoles en el Kempes.

“Es una sumatoria de cosas que me fueron pasando. Ahora que juego no soy mejor, como tampoco me sentía peor cuando no me tocaba jugar. Sí siento que estoy con un buen presente y lo quiero disfrutar”, destacó el volante creativo llegado de Instituto. Que está con el “pie caliente”, como lo definió Pedro Caixinha, por sus dos maravillosos goles.

“Contra Argentinos me tocó jugar de titular, pude marcar y ayudar al equipo a volver al triunfo. En este grupo todos apoyan, y tenemos que seguir por este camino. Sumar de a tres para que no estén tan lejos los de arriba en el torneo local”, apuntó.

Y sobre la expectativa del cruce decisivo de este miércoles con Vélez, y la posibilidad de ser titular, afirmó: “Estoy feliz con el gol y el triunfo, y ahora la cabeza está puesta en los cuartos de final. La ilusión sigue intacta”.

Caixinha y la esperada revancha

“Esta es la seriedad con la que queremos cambiar el chip de una competencia a otra. Hay que jugar con el descanso y la recuperación. Tenemos que estar al 100 porque va a ser un partido intenso como el del miércoles. Y queremos ser mucho más intensos que lo que fuimos”.

Pedro Caixinha cerró el capítulo Liga Profesional con la victoria de Talleres sobre Argentinos, y pone todos los sentidos en la revancha de este miércoles con Vélez, al que deben derrotar al menos por un gol para seguir en carrera en Copa Libertadores, por el pasaje a semifinales.

“Mañana y pasado mañana (por el domingo y el lunes) son de esos días para reflexionar en conjunto veremos qué hacemos. Yo lo que quiero reforzar es lo que tiene que ver con los jugadores que tienen menos minutos. Y hoy tuvieron participación. El equipo está más parejo”.