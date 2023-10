El mes del Diego en Córdoba: un 10 para el recuerdo inmortal de Maradona

El Mes del Diego es el evento maradoniano más importante del interior del país. Un encuentro consolidado y que se convirtió en la referencia para el resto de las agrupaciones de personas que realizan actividades en torno a la figura de Diego Armando Maradona. Este viernes sale a la cancha en Mercado Alberdi, ex Vieja Usina.

El mes del Diego en Córdoba. (gentileza)

Se celebra en la ciudad de Córdoba de manera ininterrumpida desde el año 2013. Diez años, once ediciones, generando diferentes propuestas culturales en torno a la figura de Diego. En estos 10 años se han realizado las más variadas actividades: charlas con especialistas, con ex jugadores y periodistas, abordando al Diego no solo desde la mirada futbolística, sino también como sujeto político, artístico y cultural de Argentina y el mundo.

Con veladas poético-literarias, ciclos de cine y debate, murales, serigrafía, proyecciones en la vía pública, recitales, intervenciones callejeras, entre tantas otras cosas. Y en distintos tipos de espacios, tanto privados como públicos, manteniendo el espíritu y la línea conceptual que nos caracteriza. El encuentro ha crecido con el correr de los años. La última edición de El Mes del Diego se realizó en la Plaza de la Intendencia y asistieron más de 500 personas.

En el aniversario de la muerte de Diego Maradona recorrido fotográfico por los murales que existen en la ciudad de Córdoba 24 noviembre 2021

LAS ACTIVIDADES POR EL MES DE DIEGO MARADONA