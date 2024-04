El medicamento sale $8 millones y no le alcanza: el padecimiento de un cordobés con fibrosis pulmonar

Una de las medidas económicas de la Nación fue el recorte en diversos sectores. Uno de ellos fue el de salud, donde se suspendieron las acciones de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). El ente era el encargado de brindar asistencia a quienes carecen de cobertura médica y necesitan medicamentos oncológicos, tienen enfermedades crónicas discapacitantes o patologías agudas urgentes.

Este es el caso de Gabriel Casas, un cordobés de 45 años que vive en barrio José Ignacio Díaz, al sudeste de la ciudad de Córdoba. El hombre padece fibrosis pulmonar y el medicamento que necesita tiene un valor de ocho millones de pesos mensuales. Su familia realiza rifas, ventas de empanadas y bingos para poder costearlo.

LA DURA SITUACIÓN DE UN CORDOBÉS CON FIBROSIS PULMONAR

“El año pasado empeoró mi enfermedad, que no tiene cura lamentablemente, y es allí cuando me recetan la medicación”, contó Gabriel en diálogo con La Voz. “Mi familia empezó con esta movida solidaria de recaudar fondos comenzaron a vender empanadas, hacer rifas, organizaron peñas y a juntar todos sus ahorros. Yo sé que es muy difícil juntar esa cantidad por mes, trato de no pensar mucho en eso”, siguió.

El diagnóstico de la enfermedad le llegó a mediados de 2023, tras ser fumador un largo periodo de su vida, situación que se sumó al encontrarse expuesto a químicos, polvo y pinturas durante años por su trabajo en la construcción. En el presente, continúa trabajando como albañil.

“La obra es mi único ingreso económico, tengo que estar allí hasta ver si puedo acceder a una jubilación por discapacidad. Dentro de poco voy a tener que pensar en otro oficio que no sea la construcción”, explicó el hombre.

La difícil situación que atraviesa Gabriel Casas, quien padece fibrosis pulmonar.

“Puedo llegar a esperar un trasplante de pulmón, pero actualmente no puedo acceder a eso porque aun mi situación es relativamente moderada, no crítica”, continuó. Ante la falta de medicación, Gabriel tuvo que ser internado hace dos semanas en el hospital San Roque, donde lo estabilizaron.

EL DESESPERADO PEDIDO DE AYUDA DEL CORDOBÉS CON FIBROSIS FULMONAR

“Le diría al Gobierno que tenga más humanidad y más celeridad para toda la gente que está en esta situación. Hoy me toca de cerca, pero hay muchas personas que no pueden acceder a este tipo de medicamentos, que son muchas veces inextensibles”, remarcó.

Ante la falta de una asistencia por parte del Estado para acceder a la medicación, la familia de Gabriel vende empanadas, rifas y bingos para alcanzar los ocho millones de pesos que necesita por mes para comprar el remedio.

Para colaborar, se puede contactar a la familia al teléfono 3518002388 y se reciben donaciones al alias GABRIELCASAS.PEKI.