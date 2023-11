Una caja de medicamento es una semana de vida: la difícil situación que atraviesa un cordobés con fibrosis pulmonar

La pandemia por covid-19 marcó un antes y un después en la vida de los cordobeses, y sobre todo en quienes padecieron la enfermedad y quedaron con secuelas. Este es el caso de Sebastián Fernández Cambra, quien contrajo coronavirus en 2021 y pasó 110 días internado en terapia intensiva.

Cuando le dieron el alta, pesaba 30 kilos menos, no podía caminar por sus propios medios y necesitaba de un tubo de oxígeno para respirar. Con el paso del tiempo, como secuela desarrolló fibrosis pulmonar, una enfermedad que le demanda la toma de varios medicamentos, entre los cuales hay faltantes.

EL CORDOBÉS PADECE FIBROSIS PULMONAR Y LE FALTA UN MEDICAMENTO PARA VIVIR

En medio de un contexto económico marcado por los altos niveles de inflación y por diversos inconvenientes de importación, uno de los medicamentos que toma Sebastián no está ingresando al país. El hombre necesita tomar cuatro dosis diarias de micofenolato mofetilo, por lo que una caja le dura una semana, según precisó un familiar de Sebastián a Vía Córdoba.

El medicamento que Sebastián necesita para seguir viviendo. Foto: El Doce

La familia Fernández Cambra, proveniente de la industria farmacéutica, conoce bien los tiempos y las demoras que podría tener el ingreso de éste medicamento. “En el peor de los casos, tendríamos que viajar a Chile a comprarlo”, comentó el familiar, pero aseguró que no cuentan con los recursos económicos necesarios para hacerlo.

NO SERÍA EL ÚNICO PACIENTE QUE PADECE LA SITUACIÓN

Su situación también la están atravesando cientos de personas trasplantadas, que requieren de esa droga para sobrevivir. “Mis propios pulmones son rechazados por el organismo, exactamente como le puede pasar a un trasplantado”, explicó Sebastián en diálogo con El Doce.

“No es como el combustible, que de pronto puede bajar, hacemos la cola y vamos cargando. Yo me quedo sin esto y no puedo vivir. Por ahí esto se solucione en un mes, pero yo en un mes ya no estoy”, agregó. Asimismo, apuntó contra el Gobierno nacional: “Solo les interesa ganar las elecciones. La gente, la medicina, no le interesan. Hoy faltan medicamentos para vivir”.