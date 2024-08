El hermano de Fernando Albareda rompió el silencio tras el crimen de Susana Montoya

A 15 días del crimen de Susana Montoya en el barrio Ampliación Poeta Lugones, que tiene como único acusado a su hijo Fernando Albareda, habló Ricardo, hermano del sospechoso y descendiente de la víctima.

Crimen de Susana Montoya: habló el hermano de Fernando Albareda

Este viernes 16 de agosto, el sujeto rememoró cuando arribó a aquella escena del crimen y el encuentro con su hermano. “Yo cuando llegué a la casa de mi vieja una vecina me abrazó. Y luego él también lo hizo, pero yo nunca le creí. No estaba para nada conmovido”, dijo, en diálogo con El Doce.

Fernando Albareda y su madre, Susana Beatriz Montoya. Foto: web

Luego, explicó la relación que tenían Fernando y Montoya. “Un tiempo, mi hermano estuvo separado de su mujer, y viviendo con mi mamá un tiempo corto, seis meses, ocho meses”, contextualizó.

“No lo creía capaz”, dijo Ricardo sobre Fernando Albareda, su hermano

En este sentido, confesó que el imputado y la fallecida “no tenían una relación normal de madre e hijo”. Pero nunca lo creyó posible de cometer semejante acto fatal con mensajes aludiendo a la dictadura. “Yo estaba seguro que todo venía de su lado, no lo creía capaz de hacerlo, en mi interior pensaba ‘ojalá que no sea él’, pero no te voy a mentir siempre tuve la sospecha”, aseveró.

El referente de HIJOS Córdoba fue imputado por la muerte de su madre. Foto: captura de video

En diálogo con El Doce, confesó que Susana y él tenían un “dicho” para referirse a Fernando: “Era un encantador de serpientes porque siempre parecía el pobrecito de la película”.

“El velorio de mi madre fue un acto político”, dijo Ricardo Albareda

Luego, se refirió al velorio de su madre y lo encuadró como un “acto político”. “A mi mamá la velé con mi círculo que me fue a saludar a mi y a ella en los jardines de Caruso porque estaba lleno de gente que no la conocía a mi mamá”, describió.

Se mostró en shock por el suceso que culminó con la vida de su madre: “Es inentendible la situación, es inentendible que le haya sucedido algo así a mi vieja y en la forma. Gente que somos sana mentalmente, creo. No tomamos dimensión. La verdad que es inentendible”.

Por último, contó por qué habló ahora y aclaró cuestiones relacionadas a la herencia de su madre. “Se habla mucho de la plata, de la indemnización. ¿Qué beneficio obtuvo mi mamá al delatar a mi papá? ¿Cuál beneficio? Pasar necesidades, quedar sola en la vida, sin mi papá cuando sus papás recién habían vendido su casa. Vivimos en una habitación como esta, durante años. Ya grande entiendo, cometo ese acto, tengo que tener un beneficio ¿Cuál fue su beneficio? La verdad que nunca tuve claro eso. Nunca tuvo un beneficio ella”. cerró.

Fernando Albareda fue indagado por el crimen de Susana Montoya

Horas más tarde de este viernes 16 de agosto, Fernando Albareda fue indagado por el fiscal que investiga el crimen de Susana Montoya. La sesión con el jurista Juan Pablo Klinger fue virtual para evitar el traslado del aprehendido que se encuentra en la cárcel de Bouwer.

Desde el primer momento, el integrante de HIJOS, negó su responsabilidad en los hechos y se abstuvo de seguir declarando. Su círculo cercano expresó que revisará las pruebas que lo incriminan junto a su abogado defensor.

Finalmente, el fiscal decidió extender la imputación de Albareda a homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia.