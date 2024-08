“Se me derrumbó el mundo”: las palabras de Fernando Albareda, días antes de su detención

Este jueves, Córdoba se vio conmocionada por la detención de Fernando Albareda, acusado de asesinar a su madre, Susana Beatriz Montoya. El cadáver de la mujer fue encontrado por Albareda en el patio de su casa, ubicada en barrio Ampliación Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba.

En el lugar del crimen, se encontraron casquillos de bala y mensajes con simbología nazi. Albareda, quien es integrante de HIJOS, había declarado a varios medios de comunicación sobre su consternación por el crimen.

LAS PALABRAS DE FERNANDO ALBAREDA SOBRE EL CRIMEN DE SU MADRE

“Temo por mi, por mi familia, por mi hermano. Estoy paralizado, estoy roto, estoy triste, angustiado y desesperado”, escribió en sus redes sociales. “Me ofrecieron la posibilidad de ver a mi mamá. Pedí que me describieran como estaba y preferí no entrar”, comentó.

En este sentido, continuó: “Quiero decirles que se los siente muy presentes, que no me olvido que están, sé que cuento con ustedes, pero no estoy pudiendo conectarme con la realidad. Me río de los nervios, lloré mucho, me abrazo con todo lo que se me cruza y voy buscando la manera de ponerle palabras al espanto”.

Acto seguido, Albareda señaló que con la muerte de su madre “destruyeron la esperanza de poder seguir con la construcción del lazo familiar”. “Toda esa imagen costó años de reconstrucción y de tratar de entender cosas que estaban en gris y que después del suicidio de mi hermana, decidí poner fin y hacer un punto y aparte”.

“Resultó porque empezamos con mi mamá una hermosa relación de simbiosis que lo que yo hacía por ella me volvía y lo ella hacia por mi también le volvía”, continuó. “Estoy paralizado, estoy roto, estoy triste, angustiado y desesperado. Solo digo lo que siento y puedo expresarlo así. A mi mamá le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello y no se que más”, relató.

Las amenazas que recibió un integrante de Hijos Córdoba.

Más tarde, agradeció los mensajes de condolencias y pidió una audiencia con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, los ministros de seguridad y de justicia, y el jefe de la Policía de Córdoba.

FERNANDO ALBAREDA FUE DETENIDO POR EL CRIMEN DE SU MADRE

A pesar de las sentidas palabras que compartió en sus redes sociales, este jueves 8 de agosto fue detenido como autor del crimen de su madre.

“Se logró determinar, a través de una serie de medidas investigativas (...) la identidad del autor de dicha muerte, Fernando Armando Albareda de 53 años -hijo de la víctima-”, asegura el comunicado de la fiscalía a cargo de Juan Pablo Klinger.