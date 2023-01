El Cuti Romero es el único cordobés nominado al “Equipo del Año” en el FIFA 23

Cristian “Cuti” Romero dio un gran salto en su carrera profesional desde Atalanta a Tottenham y sus actuaciones con la selección Argentina lo demostraron. Como todos los años, el reconocido videojuego FIFA compartió la lista de nominados para el “Equipo del Año” y el cordobés está dentro.

EA Sports anunció el inicio del proceso de selección para los TOTY, que cuenta con la nominación de siete argentinos campeones del mundo. El jugador surgido en San Lorenzo de barrio Las Flores es el único representante de la provincia entre los 100 elegidos.

Cristian Romero entre los nominados del TOTY. Foto: fifa

El jugador de 24 años campeón de América y del Mundo compite con defensores como Virgil Van Dijk, Rúben Dias, Kalidou Koulibaly, Achraf Hakimi, entre otros. Los otros argentinos nominados son Lionel Messi, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi y Emiliano Martínez.

Qué son los TOTY

TOTY es la abreviación de Team Of The Year (Equipo del año) y se corresponde con la plantilla de once jugadores que se elige cada año en enero. Los ganadores son los que más ven aumentadas sus valoraciones y habilidades dentro del juego.

Los 26 defensores nominados al Equipo del Año en FIFA 23. Foto: FIFA

Cómo participar en la votación

Si bien expertos del ente madre del deporte a nivel mundial participan en la votación, también hay un espacio para la comunidad. El martes 10, EA Sports habilitó un sitio oficial para la votación del mejor once del 2022. La participación se extenderá hasta el próximo martes 17 de enero.

El inicio de la votación para los TOTY. Foto: Captura de pantalla

Al ingresar al sitio, hay que elegir un equipo de 11 jugadores respetando una formación 4-3-3, aunque sin la necesidad de mantener la posición exacta de cada deportista por línea. Cada futbolista elegido sumará un voto. Los mismos serán revelados en pocos días y tendrán las mejores cartas del juego.

Cuándo salen los TOTY de Ultimate Team

La empresa creadora del juego revelará los 11 este jueves 19 de enero a las 15, hora de Argentina. ”Tras 12 increíbles meses de fútbol, hemos preseleccionado a los mejores del mundo: los 100 mejores futbolistas del momento. Ahora es cosa tuya decidir quién está en el once final”, indicaron desde FIFA.