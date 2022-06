La Konga viene atravesando fronteras desde hace un tiempo: primero lo hizo en Córdoba; luego a nivel nacional, colocándose entre las bandas más escuchadas en las plataformas digitales; y ahora, internacionalmente. Días después de un video de Wanda Nara en el que tomaba un fernet y pedía la música de la banda cordobesa, se viralizó otra filmación en la que se ve a un grupo de niños africanos bailando una canción suya.

Las imágenes muestran como los nenes de Angola saltan, bailan, aplauden y se divierten al ritmo de “El mismo aire”, en lo que parece ser un campo de siembra. El momento fue grabado y compartido por un joven correntino, quien fue el encargado de llevar el cuarteto a tierras africanas.

Juan García, que vivió varios años en Villa Dolores, se encuentra trabajando en esa parte del mundo y no perdió la oportunidad de mostrar las costumbres de su provincia. “Todo empezó como un chiste para una amiga de Traslasierra. Le dije que iba a hacer bailar con una música de La Konga a los chicos que se acercan a los campos donde trabajo”, indicó.

“Acá no tenemos mucha comunicación, no hay internet ni radio”, señaló el ingeniero agrónomo en diálogo con El Show del Lagarto. Y agregó: “Entonces el pendrive en los vehículos es la opción para escuchar un sonido lindo para no extrañar y para pasar el tiempo en el trabajo”.

En este sentido, explicó que en ese momento puso “un rato la música en la camioneta y (los angolenses) se prendieron mientras yo trabajaba”. “La verdad que es muy divertido compartir con los chicos, que ponen una sonrisa y siempre están divirtiéndose”, aseguró el joven, con alegría.