Pablo Tamagnini reveló detalles de su familia: “Son seis hijos, tres mamás y está todo bien”

A pesar de ser una persona conocida con giras nacionales e internacionales, poco se sabe del círculo íntimo de Pablo Tamagnini, integrante de La K’onga. Pero el mismo reveló detalles de su familia que está compuesta por tres madres y seis hijos.

Su primera experiencia como padre inició hace 21 años cuando nació Mara, quien tuvo con una mujer que no es su actual pareja. Luego, hace 19 años, apareció Maca. “Fuimos y volvimos un montón de veces porque es parte del crecimiento de una pareja”, dijo en diálogo con Infobae.

Mara, la joven hija de Pablo Tamagnini que la crece en el cuarteto. Foto: Pablo Tamagnini

“Con Maca tenemos cuatro hijos de 12, 8, 5 y 2 años”, aclaró el cantante cordobés, que tiene otro descendiente con una tercera mujer. “En el intermedio, y en medio de los dos que tengo con Maca, tengo uno más Gio, que tiene 7 años”, detalló.

“SEIS HIJOS, TRES MAMÁS Y ESTÁ TODO BIEN”, DIJO PABLO TAMAGNINI

“Sí, la familia así enorme que me tocó hoy son seis hijos y tres mamás, y está todo bien”, reconoció entre risas Pablo. Sin embargo, todo esto es posible gracias a su actual pareja, según sus palabras. “Ahí aparece Maca con su capacidad de amalgamar las cosas”, expresó.

Diego Granadé, Pablo Tamagnini y Nelson Aguirre en una foto junto a la multitud que convocaron en Barcelona. (Instagram @lakongaoficial).

Su mujer desde hace 19 años “no tiene problema con la mamá de Mara ni con la mamá de Gio”, indicó. “Mis hijos pasan la Navidad todos juntos y esa ha sido mi meta durante mucho tiempo, que ha sido difícil, al principio fue una tormenta que era difícil de encarar y hoy somos una familia muy feliz”, aseguró.

Foto: Instagram.

Por otro lado, contextualizó que Maca “es una de las personas que me baja a tierra” y lo ejemplificó: “Todo bien con las luces, pero tenés que comprar pañales mañana”. De esta manera, el cantante que viaja por todo el mundo demostró tener una familia ensamblada y alegre.

Por último, Pablo recordó que al inicio de su carrera no se destacaba por su buen comportamiento en las salidas nocturnas, hasta que apareció el amor de su vida. “Ella (Maca) me equilibró, me centró. Yo soy una persona que hace 25 años que trabaja de noche con todo lo que eso significa y trae. Hay cosas que podés esquivar y hay cosas en las que sos más débil”, concluyó.