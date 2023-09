Sin filtro: Pablo Tamagnini analizó el cuarteto de La Konga y dejó un contundente mensaje para los haters

La Konga se presentó el pasado fin de semana en la ciudad de Córdoba con dos shows completamente agotados. Por su parte, Pablo Tamagnini se presentó junto a su hija Mara en un programa radial y dejó un contundente mensaje.

Luego de una extensa gira por Estados Unidos y Europa, el grupo de cuarteto regresó a sus pagos. La más reciente visita a la Capital fue el pasado viernes y sábado, donde los artistas se presentaron en Quality Arena con entradas agotadas.

El show de La Konga en Quality. Los cantantes Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé. (La Voz)

Pablo Tamagnini analizó el cuarteto de La Konga y dejó un mensaje para los haters

Luego de un fin de semana a puro baile, Pablo Tamagnini fue invitado al programa conducido por Cristian Bazán, Cuarteteando Más, y se sinceró con algunas preguntas.

“Yo voy a decir mi posición: hay gente que dice ‘son puro covers’. No seamos mal educados. Toda la vida el cuarteto se nutrió de hacer versiones de temas. ¿Qué artista no hizo una versión de una canción vieja o actual? Me molesta, porque quieren descalificar a los artistas del cuarteto”, expresó Tamagnini.

El músico apuntó que el objetivo de la banda es entretener a la gente en los bailes. “La gente necesita la música que le gusta escuchar en su versión cuarteto”, sostuvo y agregó: “Nuestro camino a seguir es un Grammy, ¿Cómo el cuarteto no va a llegar?”.

“Me enoja que castiguen a nuestra música. A veces somos tan egoísta y criticamos tanto que no dejamos que nuestra música crezca”, concluyó Pablo con respecto a los haters que critican una canción en formato cuarteto.

VIDEO: Pablo Tamagnini dejó un contundente mensaje